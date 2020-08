Avó de Michelle Bolsonaro morre vítima de Covid-19

Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 81 anos, avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, morreu nesta quarta-feira (12), no Distrito Federal, vítima de complicações causadas pela Covid-19.

O óbito foi confirmado pelo jornal Metrópoles com informações de Maria de Fátima, filha de Maria Aparecida e tia de Michelle. A avó da primeira-dama estava internada no Hospital Regional de Ceilândia e foi hospitalizada no dia 1° de julho.

– Deus resolveu levar minha mãezinha, não consigo acreditar. Ela lutou tanto, mostrou tanta força, mas não resistiu. Estamos todos muito abalados – declarou Maria de Fátima.

Na semana passada, a avó de Michelle havia deixado a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), em Brasília, com um quadro clínico considerado estável, e foi transferida novamente para o HRC, primeira unidade onde ela ficou internada.

Maria Aparecida, porém, continuou com dificuldades respiratórias e chegou a ter 78% da capacidade pulmonar comprometida, o que a fez usar máscaras de oxigênio como forma de dar mais conforto durante o tratamento contra a Covid-19. Ela também manteve a alimentação enteral, por meio de sondas durante todo o tratamento.