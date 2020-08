Balsa é apreendida transportando 11 mil botijas de gás, gasolina e óleo queimado em Manaus

Redação AM POST

Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental apreenderam, na manhã de sábado (15/08), uma embarcação com armazenamento de cargas com licença irregular, no Porto do João Bandido, bairro Educandos, zona sul de Manaus.

As equipes de fiscalização constataram que uma embarcação, tipo balsa, oriunda de Tabatinga, armazenava no convés aproximadamente 11 mil botijas de gás, 4 mil litros de gasolina de aviação e aproximadamente 6 mil litros de óleo queimado.

O responsável pela embarcação foi questionado sobre a Licença de Operação e apresentou uma licença fora do prazo de validade. Diante dos fatos, ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.