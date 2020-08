‘Bandidos na TV’ pode ganhar grande prêmio do cinema brasileiro como melhor série documentário

Redação AM POST

A série ‘Bandidos na TV’, que acompanha o caso Wallace Souza, está concorrendo na categoria Melhor Série Documentário TV Paga/OTT 19º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.

Lista com os finalistas do prêmio foi divulgada pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais nesta quinta-feira (27). A premiação será no dia 10 de outubro, com cerimônia transmitida pela TV Cultura.

Os vencedores serão escolhidos no segundo turno, que começa no dia 31 de agosto com votação entre os sócios da Academia. Em data que será divulgada em breve a votação popular pela internet será iniciada, para que o público eleja seu filme favorito entre os 15 longas brasileiros finalistas de ficção (drama e comédia) e documentário.

A lista de finalistas reúne mais de 200 profissionais indicados, 35 longas-metragens brasileiros e 10 longas estrangeiros (21 de ficção, 8 documentários, 3 infantis, 3 de animação, 5 internacionais e 5 ibero-americanos). Ao todo, este ano também estão na disputa 15 curtas brasileiros (5 de ficção, 5 documentários e 5 de animação); e 20 séries (5 de animação para TV paga/OTT, 5 documentários para TV paga/OTT, 5 ficção TV paga/OTT, 5 ficção TV aberta). Veja abaixo a lista completa de finalistas.

Lançada em 31 de maio do ano passado e dirigida por Daniel Bogado a série foi o mais assistido pelos brasileiros na Netflix em 2019. O material traz detalhes da investigação e denúncias que acusavam o apresentador e então deputado estadual Wallace Souza de encomendar assassinatos para exibir em primeira mão no programa ‘Canal Livre’.

Veja os indicados a categoria:

●#OFUTUROÉFEMININO – 1ª TEMPORADA (GNT). Direção Geral: Luiza de Moraes. Produtora Brasileira Independente: Base 1 Filmes.

● 1968 – O DESPERTAR – 1ª TEMPORADA (Canal Curta). Direção Geral: Don Kent. Produtora Brasileira Independente: Grifa Filmes.

● BANDIDOS NA TV – 1ª TEMPORADA (Netflix). Direção Geral: Alex Marengo. Diretores: Daniel Bogado e Suemay Oram. Produtora Brasileira Independente: Viva Filmes e Terra Vermelha.

● DIÁLOGO SOBRE O CINEMA – 1ª TEMPORADA (Cine Brasil TV). Direção Geral: Carlos Gerbase. Produtora Brasileira Independente: Prana Filmes.

● QUEBRANDO O TABU – 2ª TEMPORADA (GNT). Direção Geral: Guilherme Melles e Katia Lund. Diretor: Pio Figueiroa. Produtora Brasileira Independente: Spray Filmes.