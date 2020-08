Bandidos são presos após fazerem motorista de aplicativo refém e realizarem assaltos Manaus

Redação AM POST

Policiais Militares da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), neste sábado (29), detiveram um homem de 19 anos, e apreenderam um adolescente de 17 anos por manter um motorista de aplicativo refém dentro do próprio veículo, um carro modelo Ford Ka, enquanto realizavam diversos assaltos pela cidade.

Segundo informações da Cicom, a guarnição estava realizando policiamento na rua 4, bairro Alfredo Nascimento, na zona Norte da capital, quando foram acionados por uma das vítimas, que a dupla tentou roubar o seu carro, quando estava saindo de casa, mas não conseguiram levar o veículo devido a chave presencial.

Na ocasião, os policiais militares prenderam os suspeitos, que confessaram o crime e ainda revelaram que estavam fazendo o motorista do aplicativo de refém durante os assaltos. Com eles, ainda foi apreendido um revólver calibre 38, com munições intactas.

A dupla foi conduzida para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da Assessoria de Imprensa