Blogueira de Manaus é seguida por Neymar

Redação AM POST

A digital influencer de Manaus, Huma Kimak, que é uma das mais bem sucedidas blogueiras do Amazonas, foi seguida pelo Neymar no Instagram. Ela já seguia o craque.

Os seguidores da modelo ficaram agitados com a possibilidade de um romance entre os dois. “Eu shippo. Ele vai se amarrar na manauara”, comentou uma seguidora. “Já imagino a Huma ir ao encontro”, disparou outra.

A ruiva também já havia atraído o olhar do atacante do Flamengo Gabigol que no ano passado resolveu deixar um comentário via direct (mensagem privada) para ela na rede social.