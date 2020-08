Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro celebrou na redes sociais a conquista do campeonato paulista de 2020 pelo Palmeiras neste sábado (8).

O mandatário postou uma foto vestido na camisa do clube e dando parabéns à equipe.

Com a conquista do Paulistão, o Palmeiras chegou ao posto de segunda maior equipe de São Paulo com títulos paulistas. Em primeiro lugar está o Corinthians, que levantou a taça 30 vezes.