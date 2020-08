Bolsonaro deve definir valor da nova parcela do auxílio emergencial até sexta-feira

Redação AM POST*

O valor da nova parcela do auxílio emergencial e a quantidade devem ser definidas pelo presidente Jair Bolsonaro até sexta-feira (21). A equipe econômica insiste em um valor menor, o que vai exigir um acordo com o Congresso. Já os lideres partidários defendem mais uma parcela de R$ 600 e duas de R$ 300.

Atualmente o benefício está em R$ 600 mas a ideia seria prorrogar o pagamento no valor de R$ 200 ou R$ 300 até o fim do ano a fim de construir uma transição para o Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família.

Segundo fontes da equipe econômica, o governo avalia fazer a prorrogação do benefício por meio de medida provisória. Caso esta seja a solução adotada, as características do programa, como o valor do benefício, por exemplo, podem ser alteradas no Congresso.

*Com informações de O Globo