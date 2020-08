Bolsonaro durante cerimônia de brevetação: “Governo sem corrupção é obrigação”

Durante uma cerimônia de brevetação – equivalente de uma formatura – de novos paraquedistas no Batalhão de Infantaria do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (15), o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância do combate à corrupção no governo federal.

Na ocasião, o chefe de Estado ressaltou que a administração pública tem o comportamento não como uma “virtude”, mas como “obrigação” durante sua gestão.

– O que fazemos, no tocante a um governo sem corrupção, isso não é virtude, isso é uma obrigação de cada um de nós – destacou.

O presidente fez questão de lembrar seu passado como paraquedista ao dizer que “hoje o paraquedista não apenas salta da rampa, mas também sobe a rampa” e parabenizou os jovens que se formaram neste sábado.

– Jovens, parabéns para vocês, não existe obstáculo intransponível. Parabéns a vocês, parabéns aos familiares, representação do povo brasileiro – completou.