Bolsonaro exalta presença militar no governo durante formatura de paraquedistas

O presidente Jair Bolsonaro exaltou neste sábado a presença dos militares em seu governo e disse que conta com a força deles para cumprir a missão de ter um país melhor do que recebeu no início da sua gestão.

As declarações foram feitas em discurso nesta manhã durante formatura de paraquedistas na Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro.

“Hoje, o paraquedista não apenas salta da rampa (de aviões militares). Ele sobe a rampa do (Palácio do) Planalto central, para mostrar a todos no Brasil que temos honra na condução das questões públicas e que queremos sim um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro do ano passado”, disse.

Na cerimônia, Bolsonaro —que foi paraquedista do Exército antes de seguir carreira política— disse que conta “com a força de vocês” para cumprir “esta missão”, destacando a “lealdade absoluta” ao Brasil.

No discurso, o presidente disse aos formandos que a partir deste sábado “somos todos iguais”. “O mesmo objetivo, com sacrifício da própria vida, defender a nossa pátria, mas também lutar pela integridade do nosso território, pela nossa democracia e aquilo que é sagrado em qualquer povo, a nossa liberdade”, destacou.