Brasil registra 1.079 novas mortes por Covid-19 e atinge total de 99.572

Reuters

O Brasil registrou nesta sexta-feira 1.079 novas mortes em decorrência do coronavírus, o que eleva a contagem total a 99.572 e deixa o país na iminência de atingir a marca de 100 mil óbitos na pandemia, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado pela Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, o país também notificou mais 50.230 casos da doença, atingindo um total de 2.962.442 infecções.

Esse é o quarto dia consecutivo em que a contagem diária de novos casos supera a marca de 50 mil no país, enquanto o número de óbitos se mantém acima de 1 mil por dia.

Considerando o ritmo da doença, o nível de 100 mil mortes por Covid-19 deve ser atingido no sábado, e a marca provavelmente continuará subindo diante da retomada das atividades econômicas pelo país.

“A gente não sabe quando vai parar, talvez 150 mil, talvez 200 mil óbitos. Nós só vamos ter noção do impacto do que realmente foi a Covid-19 quando tivermos um distanciamento temporal”, disse à Reuters o chefe do departamento de Infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Alexandre Naime.

Segundo os números do Ministério da Saúde, São Paulo —Estado mais afetado pela doença no país— ultrapassou nesta sexta a marca de 600 mil casos notificados, contabilizando agora 608.379 infecções e 24.735 mortes.

A Bahia ocupa o segundo lugar entre as unidades da Federação com mais casos, com 187.892 infecções, e soma 3.843 óbitos. O Ceará vem na sequência na lista de casos, com 185.409 casos e 7.921 mortes.

Ambos os Estados nordestinos, porém, registraram menos óbitos do que o Rio de Janeiro, que está no quarto lugar da lista em termos de casos (175.696 infecções), mas é o segundo Estado brasileiro com maior número de mortes (14.028 óbitos).

Santa Catarina se tornou nesta sexta-feira a 11ª unidade federativa a ultrapassar a marca de 100 mil casos confirmados de Covid-19, juntando-se ao grupo que também já contava com Pará, Minas Gerais, Maranhão, Distrito Federal, Amazonas e Pernambuco.

Os Estados da Região Sul do país são a principal preocupação do Ministério da Saúde no momento, pois têm registrado as maiores elevações no número de casos da doença.

Segundo o ministério, o Brasil conta com 2.068.394 pacientes recuperados da doença, além de 799.476 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,4%.