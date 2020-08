Caminhão desliza, bate em carro e congestionada trânsito em avenida de Manaus

Redação AM POST

O trânsito na Avenida das Flores, Zona Norte de Manaus, ficou congestionado na tarde tarde desta sexta-feira (28), após um caminhão de cimento perder o controle e atingir um carro de passeio.

Segundo testemunhas, o carro modelo Siena, foi atingido pelo caminhão que estava trafegando sentido bairro-Centro, deslizou e rodou no meio da pista.

A motorista do carro, não conseguiu frear, e bateu na lateral do caminhão. A condutora do carro de passeio ficou presa no veículo, mas logo conseguiu sair.

O acidente afetou o fluxo de veículos na área. Equipes da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas e uma perícia deve ser realizada no local.

Os danos foram apenas materiais.