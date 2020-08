Casa de Ghosn foi destruída em explosões no Líbano, diz jornal

Em entrevista à publicação, a esposa do ex-CEO da Renault-Nissan, Carole, informou que toda a família está bem.

A residência ficou conhecida no mundo todo porque foi o local onde Ghosn deu sua primeira entrevista após fugir do Japão. Ele desembarcou na capital do Líbano no fim do ano passado, poucos meses após a justiça japonesa ter colocado o executivo em liberdade condicional.

Apesar dos apelos japoneses, o governo libanês se negou a extraditar Ghosn, que tem cidadania francesa, brasileira e libanesa.

O executivo é acusado de ter subnotificado rendimentos e ter desviado recursos da Nissan para fins pessoais, o que é negado por ele, que se diz “vítima de um complô” de dirigentes da montadora com procuradores por causa dos planos que tinha de aumentar a integração com a francesa Renault. (ANSA).