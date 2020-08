Casal que comercializava drogas é preso em Rio Preto da Eva

Na manhã de segunda-feira (24/08), por volta das 9h30, os agentes da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros em linha reta da capital) deflagraram uma ação que resultou nas prisões, em flagrante, de Kevin Pereira da Costa, de 26 anos, e Michele dos Santos Pinto, 30, encontrados em posse de 10 porções grandes de drogas, entre cocaína, maconha e oxi. A prisão do casal ocorreu na rua 31 de Março, bairro da Paz, na sede do município.

De acordo com a delegada Sylvia Laureana, titular da unidade policial, as investigações em torno do caso tiveram início depois que os investigadores da 36ª DIP obtiveram informações, por meio de denúncias anônimas, a respeito de uma residência que estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas.

“Depois de recebermos as delações, mobilizamos a nossa equipe e nos deslocamos ao endereço informado para apurar a ocorrência. Ao chegarmos ao local, avistamos, através da janela da casa, certa quantidade de entorpecente sobre uma mesa. E ao virmos Kevin deixando a residência, nós realizamos a abordagem dele, ocasião em que ele nos informou que havia mais drogas no quarto daquele imóvel”, explicou a delegada.

No decorrer da inspeção realizada pela equipe policial no cômodo indicado pelo infrator, onde estava Michele, a companheira de Kevin, foram encontradas seis porções grandes de oxi, três de maconha e uma de cocaína, segundo informou a delegada Sylvia.

Procedimentos – Conduzido ao prédio da unidade policial e durante procedimentos cabíveis, o casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos, Kevin e Michele ficarão na carceragem da 36ª DIP, à disposição da Justiça.

* Com informações da Assessoria de Imprensa