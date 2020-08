Central de Medicamentos é inaugurada em Carauari, que também recebe mutirão de cirurgias

Redação AM POST

O governador Wilson Lima esteve em Carauari (a 788 quilômetros de Manaus), nesta sexta-feira (07/08), onde inaugurou uma Central de Medicamentos e acompanhou mutirão de atendimento de saúde realizado pelo município, em parceria com o Governo do Estado. A força-tarefa de atendimentos com médicos especialistas teve início no último dia 30 de julho e segue até este sábado (08/08), no Hospital Regional de Carauari.

“Eu vim pessoalmente conferir os investimentos que foram feitos pelo Estado, sobretudo nesse momento de pandemia, e aqui está acontecendo um mutirão de cirurgia que está dando a oportunidade para essas pessoas, que teriam que ir para a capital ou para outras regiões, inclusive para outros estados, para que pudessem ser beneficiadas”, disse o governador.

A ação conta com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Belarmino Lins e tem suporte da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), que está fornecendo medicamentos, insumos e o transporte da equipe. Foram deslocados para o mutirão sete profissionais, sendo cinco cirurgiões e duas instrumentadoras.

Entre os procedimentos realizados estão cirurgias gerais, triagem de pacientes para cirurgia oftalmológica, além de seleção para endoscopia e consultas com urologista. A expectativa é atender 120 pacientes em mais de 300 procedimentos. Uma nova edição está programada para o mês de setembro.

Segundo o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Susam, Cássio Espírito Santo, ações desse tipo fortalecem a regionalização da saúde no estado.

“A gente acaba tendo várias pessoas do município de Itamarati e de outros ao redor, que procuram Carauari para resolver seus problemas. Então, a regionalização da saúde é isso, temos municípios polos, subpolos, e dentro da resolutividade eles atendem os municípios do entorno”, afirmou.

Vitória da Silva é uma das moradoras de Carauari beneficiadas com o mutirão de saúde. Ela já havia sido atendida na edição realizada no mês de janeiro e agora, agendou novo procedimento na mama.

“Eu acho uma ideia excelente, até porque se a gente fosse atrás ia ter que viajar, pagar passagem de ida e volta, ônibus, se distanciar da família, dos filhos. Ia custar muito, mas aqui não, a gente vem, espera, eles fazem a cirurgia de forma excelente, rápido a gente se recupera e fica em casa”, contou ela.

Estrutura

O governador Wilson Lima também inaugurou a Central de Medicamentos de Carauari. O espaço foi montado a partir de uma reestruturação do Hospital Regional, que contou com recursos do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI). Somente neste ano, o Governo do Estado destinou R$ 721,5 mil do FTI à prefeitura local para investimentos em saúde.

“Aqui, no município, também conferi como é que está a farmácia, agora a gente tem uma parceria muito próxima da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema, em Manaus) com esses municípios para evitar que haja desabastecimento”, destacou o governador.

Ampliação

A reestruturação do Hospital Regional de Carauari também contempla a construção de uma ala de suporte avançado, com capacidade para oito leitos de UTI; e ala de maternidade com seis leitos, além de salas de parto, pré-parto e acolhimento. As obras, realizadas com parte dos recursos do FTI, estão em fase final e devem ser entregues em até dois meses.

Durante a pandemia, o Governo do Estado tem oferecido todo o apoio necessário ao município, inclusive na montagem e manutenção de uma ala exclusiva para pacientes com Covid-19. O espaço conta com quatro leitos clínicos equipados com cápsulas Vanessa e quatro Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), para pacientes que precisem de respirador.

“Graças a Deus que aqui, na região, a gente já está superando esse momento mais difícil da pandemia, e assim que passar o coronavírus, isso daqui vai ficar permanentemente para o município para atender nossos irmãos de Carauari e municípios próximos, como Itamarati e Juruá”, frisou o governador Wilson Lima, em visita à unidade.

Como parte dos esforços para combater o novo coronavírus em Carauari, a Susam entregou ao município 144,2 mil EPIs, 1.980 testes rápidos, dois monitores multiparamétricos, cinco respiradores invasivos e 12 bombas de infusão.

O hospital de Carauari também recebeu um digitalizador e um aparelho de ultrassonografia completo de última geração. Até então, o ultrassom da unidade hospitalar era alugado por R$ 30 mil ao mês.

“O Governo do Estado é hoje o principal ator dessa transformação que o sistema de saúde do município de Carauari vem passando. A pandemia veio com muitas dificuldades, mas uma somatória de esforços do governo municipal, Governo do Estado e também do Governo Federal fez com que o município de Carauari se reestruturasse para a gente fazer esse enfrentamento”, reconheceu o secretário municipal de saúde, José Maria Santiago.