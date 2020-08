Cerca de seis ocorrências foram atendidas pelos Bombeiros nesta terça-feira em Manaus

Redação AM POST

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) registrou seis ocorrências durante a noite desta terça-feira (11/08), na capital amazonense. Desses seis chamados, acionados pelo disque emergência 193, foram registrados três incêndios, dois princípios de incêndio e um corte de anel.

O primeiro chamado foi um incêndio em vegetação, registrado às 19h, na rua Barão de Uruguaiana, próximo ao Condomínio São Judas Tadeu, no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul. A equipe da Auto Bomba Tanque (ABT) ABT-29 do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) combateu as chamas em uma área com cerca de 300 m². Foram utilizados 10 mil litros de água na ação.

O segundo atendimento também foi um incêndio em vegetação, às 19h15, na avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, zona norte. Os bombeiros militares da ABT-28 do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) efetuaram a extinção do fogo que consumiu uma área de aproximadamente 200 m². Nessa ação, foram usados 5 mil litros de água.

Outro caso de incêndio em vegetação ocorreu às 21h41, na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, zona leste. A equipe da ABT-30 do 1º Batalhão de Incêndio (1º BI) constatou que se tratava de incêndio em uma lixeira, 100 litros de água foram necessários para a extinção das chamas.

Os bombeiros militares também atenderam, às 21h34, um princípio de incêndio em um apartamento localizado na rua Raimundo Nonato de Castro, Condomínio Weekend Club, bairro Ponta Negra. O sinistro ocorreu no 10º andar do imóvel. Quando a equipe da ABT-31 do Posto Central chegou ao local, os moradores já haviam controlado o princípio de incêndio, que iniciou devido a um vazamento de gás de cozinha. O trabalho da equipe foi de orientação e vistoria.

O último chamado foi registrado às 23h44, na rua Emília Ruas, no bairro São Jorge. A ação também foi controlada pelos próprios moradores, as equipes das viaturas ABT-29 e Unidade de Resgate UR-20 realizaram a ventilação do local e vistoria. O fogo havia começado em um colchão de casal.