Chega a Manaus corpo de adolescente assassinada na Holanda

Redação AM POST

O corpo da adolescente Alice de Albuquerque, 15, que foi foi brutalmente assassinada no dia 12 deste mês em Rotterdam, na Holanda, chegou neste sábado (22) a Manaus.

O velório será no salão 3 da Funerária Canaã, no Centro, e o sepultamento será às 16h de domingo (23) no cemitério São João Batista.

Familiares da jovem realizaram protesto pedindo a liberação para ser sepultado no cemitério de Manaus e também fizeram uma vaquinha virtual para conseguir o translado do corpo.

O crime foi cometido por uma adolescente de 16 anos, com quem Alice estudava, que contou com a ajuda da mãe e de duas irmãs maiores de idade para execução do assassinato. A infratora teria planejado o assassinato após levar um fora da vítima, por quem se apaixonou e não foi correspondida.