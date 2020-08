Cinco aprovados no concurso público do TJAM são nomeados

Redação AM POST

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizou nesta quarta-feira (12) a nomeação de mais cinco aprovados no concurso público realizado pela Corte no ano passado para o provimento de cargos de nível médio e de nível superior. Os atos de nomeação, assinados pelo presidente do Tribunal, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

Três nomeações desta quarta-feira foram realizadas em decorrência da desistência de candidatos aprovados, dois dos quais haviam sido nomeados na primeira convocação, do último dia 3, e vão tomar posse em outros cargos; e o terceiro aprovado desistiu por ter passado em outro concurso público.

Floro Lima Reis Junior, 2.º colocado para vaga destinada a candidatos portadores de deficiência (PcD), foi nomeado para exercer o cargo de Assistente Judiciário – Especialidade: Programador, em substituição a Giuliano Shintarow Takeda, 1.º colocado para a referida vaga, que assinou Termo de Desistência.

Para a vaga de Assistente Judiciário – Especialidade: Programador, o Tribunal precisou chamar mais dois aprovados, por ordem de classificação: Antoniel da Silva Rego, 3.º colocado (vaga de ampla concorrência), em virtude da desistência do 1.º lugar, Camilo Paiva Matos Pimentel, que havia sido aprovado para o cargo de Analista de Sistemas e nomeado para esta vaga na convocação do último dia 3.

Como Antoniel também foi nomeado para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Analista de Sistemas na convocação do último dia 3, o TJAM publicou a nomeação de Kerisson Falcão da Cunha, 4.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário – Especialidade: Programador.

O DJE também traz a nomeação dos primeiros aprovados para os cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Psicologia, para o qual foi nomeada a 1.ª colocada na vaga de ampla concorrência, Debora Fabiano de Sousa; e para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Serviço Social, tendo como nomeada Fabiana Esteves Boaventura, 1.ª colocada para vaga de ampla concorrência.

Finalizando as nomeações desta quarta-feira, vem Lucas Costa Caires, 3.º colocado para vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, para exercer o cargo de Assistente Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.

Os candidatos convocados deverão entrar em contato com a Divisão de Serviço Médico do TJAM, entre 8h e 11h, pelo telefone (92) 2129-6747, para o agendamento de atendimento presencial visando à entrega de exames admissionais. Deverão, também, encaminhar para o e-mail [email protected] os documentos solicitados para a posse (cuja lista pode ser consultada neste link: undefined).

Os convocados deverão ainda participar, obrigatoriamente, de um curso de formação inicial que será viabilizado por meio de educação a distância pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (Eastjam), no período de 24 a 28 de agosto de 2020. Os participantes serão orientados por e-mail a respeito do acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e da programação do curso.

*Com informações da Assessoria de Imprensa