Cinema do Amazonas Shopping reabre a partir desta quinta-feira (20)

Redação AM POST

As salas de cinema do Kinoplex localizado no Amazonas Shopping serão reabertas ao público na próxima quinta-feira (20), seguindo uma série de regras e procedimentos determinadas por órgãos de saúde e autoridades para preservar a segurança e bem-estar do público e dos funcionários do cinema.

A retomada das atividades no Estado já era permitida pelo governo desde o dia 1º de agosto e será realizada após meses de preparação da rede Kinoplex, em parceria com o movimento “Juntos Pelo Cinema”, formado por empresas e agentes do ramo.

“Baseados em estudo profundo, criamos processos operacionais e de higienização e materiais de comunicação e sinalização para orientar nosso público e equipe. Teremos sinalização em todos o cinema e por meio das redes sociais e da exibição de um vídeo educacional antes dos filmes, explicaremos ao espectador como deve agir para preservar a sua segurança e a de todos”, diz a gerente nacional de marketing do Kinoplex, Patricia Cotta.

Entre as medidas de prevenção, está o uso de máscaras, que será obrigatório em todos os ambientes e para todos os espectadores e colaboradores do Kinoplex. O consumo de alimentos e bebidas será permitido exclusivamente quando o espectador estiver sentado em seu lugar marcado, dentro da sala de exibição, único momento em que a máscara poderá ser retirada. Não será permitido qualquer consumo no foyer, ou em qualquer outra área do cinema.

Para efetuar a compra de ingressos e itens da bomboniere, o Kinoplex recomenda que a operação seja realizada pela internet, mas totens de autoatendimento também estarão disponíveis para venda desses produtos e serão higienizados de forma recorrente. O espaçamento entre clientes nas filas estará sinalizado para manter o distanciamento seguro e os clientes serão orientados a higienizar suas mãos antes e depois de utilizar qualquer equipamento. Telas touch screen, corrimãos, poltronas e demais superfícies de contato serão frequentemente higienizadas com álcool em gel 70%, que também estará disponível para o público em todo o saguão do cinema.

A capacidade das salas também será reduzida a 50% e deverá ser obedecida uma distância mínima de um metro e meio entre as pessoas. No entanto, espectadores que têm convívio diário, como casais e famílias, por exemplo, poderão sentar juntos. O sistema de vendas de ingressos do Kinoplex já está configurado para bloquear automaticamente os assentos necessários ao distanciamento conforme as vendas forem acontecendo.

O Kinoplex reforçou ainda os protocolos de limpeza em todos os aparelhos de ar condicionado, com uso de novos produtos e uma maior frequência de troca dos elementos filtrantes. Por fim, todos os novos procedimentos e regras de prevenção serão constantemente reforçados pela equipe de colaboradores da rede, que passou por um intenso treinamento para receber o público e ajudá-lo durante toda sua visita ao cinema.

Em relação à programação, as primeiras semanas terão um mix de reexibição de grandes clássicos pedidos pelo próprio público, por meio de pesquisas e canais de relacionamento, e alguns lançamentos disponíveis, como “A Jornada”, “O Segredo” e “Amizade Maldita”. Entre os clássicos, o público já pode ser programar para rever sucessos, como “Matrix”, “Minha Mãe é Uma Peça” e “De Volta Para o Futuro”, que fazem parte do Festival “De Volta Para o Cinema”. A programação completa estará disponível em breve em www.kinoplex.com.br e um vídeo com as medidas de segurança adotadas pode ser acessado aqui: http://bit.ly/3iQvhCn

*Com informações da Assessoria de Imprensa