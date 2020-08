Cobradora é agredida por motorista após tentar ajudar passageiro em Manaus

Redação AM POST

Uma cobradora de ônibus, de identidade preservada, foi agredida pelo motorista do coletivo após tentar ajudar um passageiro na noite desta terça-feira (4) em Manaus.

De acordo com a vítima, um passageiro que estava com uma roçadeira, pagou a passagem e pediu para entrar por trás e descer por trás. No entanto, quando chegou em seu destino, o motorista não quis abrir porta traseira e passou direto.

Ao terminar o trajeto, a cobradora questionou o condutor por não ter parado quando o passageiro pediu, foi quando ele a ofendeu com palavras de baixo calão e a agrediu com dois tapas no rosto e no braço.

Segundo a vítima, colegas de trabalho a socorreram e acionaram uma viatura policial.

O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e o acusado deve prestar esclarecimentos.