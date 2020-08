Coca-Cola Brasil destina R$3 milhões para beneficiar mais de 300 mil pessoas em comunidades ribeirinhas no Amazonas

Redação AM POST

Um novo aporte financeiro da Coca-Cola Brasil no valor de R$3 milhões foi destinado para ações de combate à Covid-19 no Amazonas. A estimativa é impactar aproximadamente 330 mil pessoas em comunidades ribeirinhas de 26 municípios e, ainda, famílias vulneráveis e em situação de risco na capital. O recurso é destinado para a compra de 34 mil cestas básicas e 8,5 mil kits de higiene.

Parte dos beneficiados com a ação é de famílias produtoras de guaraná no Amazonas. Dos 26 municípios contemplados inicialmente, 14 deles – Urucará, São Sebastião do Uatumã, Apuí, Novo Aripuanã, Maués, Manacapuru, Borba, Itapiranga, Silves, Canutama, Parintins, Autazes, Presidente Figueiredo e Iranduba – são fornecedores do fruto para a companhia.

O agrônomo e especialista em agricultura para o Amazonas da Coca-Cola Brasil, João Carlos Santos, explica que os recursos, nessa ação, serão aplicados em três ondas. A primeira onda, que teve início nesta segunda-feira, 3, deve contemplar 17 municípios e impactar, já na primeira entrega, aproximadamente 5.300 famílias. Na segunda e terceira onda novos municípios devem ser inseridos, aumentando assim o número de localidades beneficiadas.

“Essa primeira ação deve beneficiar mais de 21 mil pessoas nas comunidades rurais e ribeirinhas. A meta é ir além dos municípios que já atuamos e contemplar os mais distantes, como Amaturá, Humaitá e Carauari, mesmo sabendo dos desafios de logística na região”, destaca João Carlos Santos.

A ação da Coca-Cola Brasil, segundo o agrônomo, conta com a parceria de instituições que já atuam na região. Inicialmente, nesta primeira onda, fazem parte da ação 12 entidades, entre elas, nove associações de produtores de guaraná, uma associação do programa Água + Acesso, a Casa Rio e a União Amazonas. Essas instituições receberam os aportes financeiros da companhia para a compra dos produtos e aplicação na logística de distribuição.

“A Coca-Cola Brasil priorizou a participação das lideranças das comunidades beneficiadas no processo de compra e escolha dos contemplados. As cestas básicas, por exemplo, são organizadas pelas lideranças femininas e customizadas de acordo com as necessidades dessas comunidades”, destaca.

No mapeamento e seleção feito pelas ONGs e instituições parceiras também foi levado em consideração, além da inclusão dos produtores de guaraná, outros perfis de populações tradicionais, como as indígenas. Amaturá, onde os indígenas representam aproximadamente 42% da população, será um dos municípios beneficiados.

Outro ponto importante para a ação é a distribuição das cestas nesses municípios. “Estamos reforçando o trabalho de logística com as instituições para que os recursos – as cestas – cheguem até as comunidades, evitando assim aglomerações na sede do município e não demandado gasto de deslocamento para essas populações vulneráveis”, explica João Carlos Santos ressaltando, ainda, que a prioridade é comprar as cestas básicas no próprio município trazendo um reforço para a economia local.

Ações para minimizar os impactos da pandemia

São quase 30 anos de atuação da Coca-Cola Brasil na região, desde a instalação da Recofarma no Polo Industrial de Manaus. Além de decisões baseadas em empatia e solidariedade, a companhia acredita na força da atuação conjunta para fazer a diferença. Desde março, a companhia se uniu a parceiros, empresas e organizações sociais, para ouvir o que as comunidades mais precisavam na capital e no interior e direcionar os recursos necessários para minimizar os impactos da pandemia no Estado.

Os hospitais foram os primeiros a serem contemplados. A Recofarma, nossa fábrica de concentrados, no início de abril, doou ao sistema de saúde do Estado 40 mil litros de álcool etílico 70%. Em uma ação mais recente, em junho, uma nova doação foi realizada. Dessa vez o Estado recebeu 42 mil itens, entre máscaras, aventais e álcool em gel. Por meio do fabricante, o Grupo Simões, em parceria com a Coca-Cola Brasil, também foram doadas 96 mil garrafas de água mineral de 500 ml a hospitais em Manaus de referência ao combate ao coronavírus.

Um fundo para beneficiar comunidades de baixa renda e catadores de resíduos também foi criado. Em Manaus, duas instituições do Coletivo Jovem dos bairros Zumbi, zona Leste, e Japiim, zona Sul, receberam, cada uma, a quantia de R$60 mil, totalizando R$120 mil. Os recursos foram investidos em ações de conscientização, prevenção do contágio com compra e distribuição de produtos de higiene, proteção e limpeza e segurança alimentar – compra de alimentos, bebidas e cesta básica. Esse recurso foi dividido em duas ações – maio e julho. Só na primeira ação foram beneficiadas 138 mil pessoas.

Manaus e Presidente Figueiredo também foram contempladas com doações da companhia. Cerca de 15 mil cestas básicas foram distribuídas para essas localidades, também com o foco para populações vulneráveis.

Os investimentos da companhia também chegaram para 15 comunidades na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, que compreende os municípios de Novo Airão, Iranduba e Manacapuru, e 14 na RDS Puranga Conquista. A companhia, por meio do o Instituto Coca-Cola Brasil, integra a Aliança dos Povos Indígenas e Populações Tradicionais e Organizações Parceiras do Amazonas para o Enfrentamento do Coronavírus, coordenada pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS). Outras 70 instituições e prefeituras também fazem parte. Juntas elas levam assistência básica às regiões do interior atingidas pela pandemia.