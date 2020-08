Com quase R$ 12 mil no bolso, homem é preso após roubar comércio no Centro de Manaus

Redação AM POST

Um homem de 21 anos, ainda não identificado, foi preso na noite desta sexta-feira (31) após roubar um estabelecimento comercial na rua Barão de São Domingos, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Conforme policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram foram apreendidos a quantia de R$ 11.940,00 em espécie e diversos aparelhos celulares.

A equipe policial foi acionada por volta das 19h por uma das vítimas do roubo que ocorria em uma loja de materiais de pesca. Os policiais constataram a veracidade da informação quando adentraram o local e se depararam com o proprietário e seu filho com pés e mãos amarrados.

Em diligências nas proximidades, os policiais lograram êxito na detenção do suspeito, que havia acabado de sair do estabelecimento comercial. De posse do dinheiro e dos celulares, ele tentava fugir em uma embarcação para o interior. Aos policiais, ele confessou participação no crime juntamente com mais dois indivíduos, que fugiram. O homem foi conduzido até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para providências cabíveis.

*Com informações da assessoria.