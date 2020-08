Comerciantes deixam T1 para início da obra de reconstrução do terminal

Redação AM POST

O primeiro passo para a reconstrução do terminal de integração da Constantino Nery (T1), no Centro, foi dado nesta sexta-feira, 14/8, com a realocação dos permissionários que trabalham no local. A obra integra o pacote de modernização do transporte coletivo da capital, lançado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto após intervenção no sistema. Na próxima segunda, 17, a Prefeitura de Manaus começa a instalação de tapumes e do canteiro de obras para na quarta, 19, fechar o espaço para início dos serviços.

“O terminal de integração 1, na Constantino Nery, tem mais de 30 anos de uso e será totalmente demolido para dar lugar a uma nova Estação de Transferência, com todo o conforto que os usuários merecem e tornando aquela área ainda mais urbana. Manaus mudou, está mais moderna, e não poderia deixar a gestão sem realizar essa obra, assim como tantas outras que estamos executando para promover o equilíbrio do transporte coletivo”, destacou o prefeito Arthur Neto.

Para deixarem o T1, cada comerciante recebeu uma concessão financeira por meio do Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq). Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), que coordenou a retirada, o valor foi acordado com todos os trabalhadores em reuniões com representantes do município.

“Essa saída dos permissionários é fundamental para que possa ser feita a reconstrução do terminal. Fizemos várias reuniões com os permissionários e estamos cumprindo a última etapa, que é a remoção das barracas para os locais estabelecidos pelos próprios trabalhadores. Todos estão de comum acordo e sabem da importância desse projeto e do apoio do prefeito Arthur”, destacou o coordenador institucional da Semacc, José Assis.

O trabalho de remoção contou com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Há mais de 15 anos trabalhando com vendas no terminal, Raimundo Barroso disse que enxerga apenas o lado positivo com a mudança, tanto para passageiros quanto para os trabalhadores. “Acredito que seja melhor para a população, que vai ganhar um terminal melhor, mas também ficou bom para gente, porque a prefeitura deu todo o apoio para que a gente pudesse sair sem prejuízo”, contou.

Convivendo diariamente no espaço há dez anos, o vendedor Sebastião Soares falou que também deixa o T1 orgulhoso de ter feito parte dessa história. “É o nosso local de trabalho, mas a gente sabe que estava precisando de uma reforma. A prefeitura tem trabalhando nesse projeto e acredito que vai ser melhor para a população, além de embelezar mais Manaus”, afirmou.

Integração temporal e itinerários

Com a saída dos permissionários, começa a ser instalado o canteiro de obras e já na próxima segunda-feira, 17, se inicia a instalação dos tapumes. Na quarta-feira, 19, o terminal da Constantino Nery (T1) será fechado para andamento dos serviços de demolição. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), a obra de construção da nova Estação de Transferência será executada pela Nasser Engenharia Ltda., vencedora do processo licitatório.

Durante a obra, usuários que faziam a integração dentro do terminal serão orientados a fazer a integração temporal no período de duas horas em outros pontos de parada, com o uso do Cartão Cidadão, sem pagar outra passagem. O sistema de cartão eletrônico para o transporte coletivo já é utilizado por mais de 60% dos usuários de Manaus para o pagamento da tarifa.

As linhas que entravam no T1, sentido bairro/Centro, vão seguir pela avenida Constantino Nery. Os usuários poderão utilizar as paradas de ônibus no lado direito da avenida, ao lado do antigo terminal. Nesse trecho da avenida, serão implantadas placas de proibição de estacionamento para facilitar o embarque e desembarque de passageiros.

Os ônibus do sentido Centro/bairro, farão o seguinte itinerário: seguem pela avenida Leonardo Malcher, entram à direita na rua Ferreira Pena, seguem até a rua Barcelos, onde entrarão à direita e, mais adiante, chegam na avenida Constantino Nery para seguir viagem. Um novo ponto de ônibus será implantado na Constantino Nery, logo após a rua Barcelos.

Cartão Cidadão

Para obter a primeira via do Cartão Cidadão, grátis, o usuário deve fazer um cadastro, sem necessidade de agendamento. Basta apresentar identidade e CPF, de segunda a sexta, de 8h às 17h, nos terminais de integração dos bairros Cachoeirinha (T2), Cidade Nova (T3), Jorge Teixeira (T4), São José (T5) e na sede do Sinetran, na avenida Constantino Nery (ao lado do T1).

Depois de obter o cartão, o usuário pode comprar os créditos ou fazer a recarga em 250 pontos da cidade. Para saber os endereços acesse o site www.sinetram.com.br.

“O prefeito adota medidas para promover o desenvolvimento da cidade nos setores de trânsito e transporte urbano. A obra no T1 é uma demonstração de capacidade de superar desafios e modernizar uma estrutura que já não atende mais os novos padrões do transporte coletivo de Manaus”, finalizou o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra.