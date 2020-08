Comércio está confiante na retomada do crescimento após pico da pandemia, avalia deputado Delegado Pablo

Redação AM POST

A confiança do setor comercial na retomada do crescimento econômico em vários Estados do País foi apontada nesta terça-feira (25) pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo.

O parlamentar postou em suas redes sociais uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que mede o Índice de Confiança do Comércio. Segundo a pesquisa, feita entre os dias 10 de julho a 15 de agosto, o setor comercial recuperou 92% da confiança perdida durante o pico da pandemia, entre os meses de abril a junho.

Pablo disse que o estudo feito pela FGV prova que o setor comercial está otimista com a retomada do crescimento econômico. “Após um período de turbulência na economia, a retomada do comércio e da indústria se mostra promissor”, avalia o deputado.

A pesquisa feita pela FGV divide a expectativa dos empresários em dois momentos. O primeiro mede a opinião do setor no momento atual. O segundo avalia o momento futuro, com a confiança dos empresários para os próximos meses.

“Em ambos os casos, a expectativa é positiva! O setor comercial acredita no crescimento da economia e, principalmente, na geração de empregos”, avaliou o deputado.

De acordo com a pesquisa, a velocidade da recuperação não tem sido homogênea em todas as regiões do País, porém é certo afirmar que a retomada do crescimento é uma tendência que vai se manter nos próximos meses.

“O pior da crise já passou. O Brasil tem pressa em crescer, por isso a confiança é grande nos setores comercial e industrial, que envolve a Zona Franca de Manaus”, completou Pablo.

*Com informações da Assessoria de Imprensa