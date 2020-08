Construção de retorno na avenida Torquato Tapajós altera trânsito em Manaus; confira

Redação AM POST

Intervenções estão sendo feitas na avenida Torquato Tapajós (Km 12), no trecho compreendido entre a Escola Municipal Vicente Cruz e a fábrica Whirlpool. A obra da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), compreende a construção de um retorno no sentido Centro/bairro e a adequação de outro retorno já existente no sentido bairro/Centro.

Na última segunda-feira (10/08), a Seinfra fechou a alça e na noite desta quarta-feira (12/08), será fechado o retorno no meio da via. Desta forma, o motorista que vem do sentido bairro/Centro, não poderá fazer o retorno em frente à Escola Municipal Vicente Cruz e deverá fazer o retorno na rotatória, em frente à empresa Coca-Cola.

O local foi devidamente sinalizado, de acordo com as normas de trânsito, mas em função das mudanças, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está com agentes instruindo o trânsito no local.

De acordo com a engenheira Tyssia Rayol, a obra, que tem previsão de conclusão para 60 dias, ocasionará, em determinados horários do dia, alguma lentidão no trânsito local, mas ela explica também que a relação custo/benefício é altamente favorável, uma vez que, após concluída, vai permitir o retorno em ambos os sentidos e aumentar a fluidez no trânsito local.

“Essa mudança se faz necessária para desafogar o trânsito no local. O retorno e a alça existentes não estão adequados, por isso a necessidade de adequar o existente e criar um novo retorno. A intervenção é provisória, mas os benefícios serão permanentes. Essa é mais uma obra que irá melhorar a infraestrutura do estado”, explicou Rayol.