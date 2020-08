Corpo de idoso que caiu no rio Purus após sofrer mal súbito é resgatado em Pauini

Redação AM POST

O corpo do idoso, Luiz Feliciano da Conceição, que tinha 82 anos, foi resgatado na madrugada de domingo (02/08), as equipes da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini (distante 923 quilômetros em linha reta da capital), com o apoio de policiais militares. O idoso teria caído no rio Purus após ter sofrido um mal súbito quando pilotava uma embarcação de pequeno porte, nas proximidades do município.

De acordo com o investigador de polícia André Sergey, gestor da unidade policial, após tomarem conhecimento de que havia ocorrido um incidente fluvial nas imediações de Pauini, as equipes policiais se mobilizaram para realizar buscas de resgate.

“Após intensas averiguações na área do fato, nós conseguimos resgatar o corpo do idoso. Ainda durante a operação, nós constatamos que a vítima conduzia a embarcação sozinha e, segundo diligências preliminares, teria caído no rio depois que sofreu um mal súbito”, explicou Sergey.

O gestor da unidade policial destacou ainda que a embarcação de pequeno porte e o corpo da vítima foram encaminhados para a sede do município, onde ambos passarão por procedimentos para que as circunstâncias do fato sejam completamente esclarecidas.