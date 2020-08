Criança de 2 anos fica entalada em panela

Redação AM POST

Um bebê de 2 anos ficou presa, nesta quinta-feira (27/8), dentro de uma panela de alumínio e só saiu de lá com ajuda do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu no Bairro Mondubim, em Fortaleza (CE).

“As duas pernas da criança estavam presas uma sobre a outra dentro de uma panela de aproximadamente dez litros. Utilizamos um corta a frio e um alicate para recortarmos o alumínio da panela e liberamos as pernas e o corpo da criança. Tudo com muito cuidado para não machucá-lo”, explicou o subtenente Orleans, que participou da ação.

Os bombeiros informaram ainda que criança foi resgatada sem machucados aparentes, somente com um avermelhado em um dos pés, possivelmente por ter ficado algum tempo imóvel na mesma posição, obstruindo a circulação sanguínea.