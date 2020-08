Delação de Palocci contra Lula não tem provas, diz PF

O inquérito da Polícia Federal conclui que as acusações feitas por Antonio Palocci contra Lula e o BTG não tem provas e foi baseada em notícias de jornais. A informação é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

O ex-ministro da Fazenda afirmou que existia um caixa milionário de propinas para o ex-presidente petista administrado pelo banqueiro André Esteves, do BTG. No entanto, as declarações foram desmentidas na investigação por testemunhas e delatores.

Segundo o jornal, o delegado Marcelo Daher encerrou o inquérito e não indiciou os acusados. “Parecem todas [informação] terem sido encontradas em pesquisas de internet, sem acréscimos de elementos de corroboração, a não ser notícias de jornais”, declarou.

“As notícias jornalísticas, embora suficientes para iniciar o inquérito policial, parece que não foram corroboradas pelas provas produzidas, no sentido de dar continuidade à persecução penal”, completou.

O resultado do inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal