Delegado Péricles diz que só disputaria eleição para prefeito de Manaus com aprovação de Bolsonaro

Victória Cavalcante-Redação AM POST

Nesta quinta-feira (20), o deputado estadual Delegado Péricles disse que só pretende concorrer à prefeitura de Manaus nas eleições municipais deste ano com a aprovação do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a quem se declara leal.

Alguns portais de notícias e perfis em redes sociais divulgaram que o deputado tem interesse em lançar sua pré-candidatura e que estaria apenas esperando aprovação do presidente do diretório municipal do Partido Social Liberal (PSL), delegado Pablo Oliveira.

Procurado pela reportagem do Portal AM POST Delegado Péricles afirmou em nota que recebeu convites para se candidatar mas pretende se empenhar apenas em seu mandato de deputado.

“Recebi alguns convites, mas afirmo que só disputaria se fosse com a anuência do presidente Bolsonaro, a quem sou leal. Não tive nenhuma conversa com o Delegado Pablo, que é o presidente do diretório municipal, sobre esse assunto. Mas no momento minha postura é concentrar minha atenção no mandato que exerço. A conversa, caso seja a decisão, virá do diretório do partido. A partir daí, poderei afirmar algo mais definitivo sobre o assunto”, declarou.