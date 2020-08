Denúncias de maus-tratos a idosos são apuradas pela operação ‘Levítico’ em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), deflagrou, entre esta quinta (13/08) e sexta-feira (14/08), a terceira fase da operação ‘Levítico’. Nos dois dias, foram apuradas denúncias anônimas, que geraram 30 ordens de serviço relacionadas a maus-tratos a idosos na zona norte da capital.

Conforme a delegada Andréa Nascimento, titular da DECCI, a operação contou com a parceria do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi). Enquanto a equipe policial verificava a procedência das denúncias no aspecto criminal, o Cipdi fazia a avaliação psicossocial das famílias das vítimas e das condições em que os idosos se encontravam.

“Na operação, foram expedidas 30 ordens de serviços, resultando em sete notificações, oito procedentes e 15 improcedentes. A operação foi realizada com êxito para o bem de nosso público-alvo e para a sociedade como um todo”, explicou a autoridade policial.

Denúncias

As vítimas podem denunciar os crimes pelo número (92) 3214-5800 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), e ainda, na própria Especializada, que fica na rua do Comércio, 270, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul.