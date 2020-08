Deputada petista usa avó de Michelle para atacar Bolsonaro

A morte da avó de Michelle Bolsonaro ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, nesta quarta-feira (12). Solidários à primeira-dama, internautas enviaram mensagens de apoio à neta de Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, que não resistiu às complicações da Covid-19.

– Meus sentimentos à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pelo falecimento de sua avó, Maria Aparecida Firmo Ferreira, aos 80 anos. Que Deus a receba em seus braços e conforte a família! – tuitou a deputada Bia Kicis.

Por outro lado, houve quem tentou usar a morte de Maria Aparecida para atacar o presidente Jair Bolsonaro. A deputada federal Erika Kokay, filiada ao PT, questionou se “o presidente vai refletir sobre seu descaso, negacionismo, desumanidade e falta de empatia com a dor de milhares de famílias”. Em tom irônico, ela ainda afirmou que a Covid-19 “nunca foi uma gripezinha”.

Nos comentários, alguns usuários do Twitter acusaram Kokay de falta de empatia com a primeira-dama. Outra internauta acusou a deputada de se aproveita da morte da idosa para fazer política.

Em março de 2019, a petista foi acusada de desviar quase R$ 15 mil do salário de uma de suas assessoras. Ela também foi bastante criticada no ano passado ao debochar da experiência da ministra Damares Alves de ter visto Jesus na goiabeira. A atitude da opositora do governo, que levou Damares às lágrimas, suscitou na campanha “Mexeu com a Damares, mexeu comigo”.