Deputado Kim Kataguiri esquece câmera ligada e toma banho durante live

Redação AM POST

O deputado federal, Kim Kataguiri (DEM-SP), do Movimento Brasil Livre (MBL), tomou banhou e dormiu durante live que esqueceu de encerrar e durou mais de 8 horas. Ele é conhecido por fazer transmissões ao vivo de jogos, as famosas gameplays.

“Eu estava jogando DOTA (um jogo de RPG on-line) e esqueci de finalizar a live quando acabou o game. Fui dormir e a live durou a madrugada inteira. Mais ou menos 8 horas”, explicou ele a Coluna Leo Dias do Metrópoles.

Nessas 8 horas, Kim dormiu, e além de ser gravado tomando banho, fez uma performance vocal exclusiva de Chouzetsu Dynamic, música tema do anime Dragon Ball Super no chuveiro.

“Ninguém me viu no banho, mas ouviram o barulho da ducha, sabe”, respondeu aliviado.