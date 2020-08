Deputados decidem arquivar pedido de impeachment contra governador Wilson Lima

Redação AM POST

O pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima (PSC) e o vice-governador Carlos Almeida (PTB) foi arquivado nesta quinta-feira (6) durante sessão ordinária híbrida na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Foram 12 votos a favor do arquivamento das denúncias, 6 pelo prosseguimento das denúncias 5 abstenções e uma ausência.

O relator da Comissão Especial de impeachment, Dr. Gomes (PSC), leu na última terça-feira (4) leu parecer pedindo arquivamento acerca das denúncias de responsabilidade e improbidade, formalizadas pelos médicos Mario Vianna e Patrícia Sicchar.

Na sessão de hoje os parlamentares votaram de forma nominal e aberta pelo arquivamento ou não do processo.

Deputados a favor do arquivamento:

Abdala Fraxe (PODEMOS)

Adjuto Afonso (PDT)

Alessandra Campêlo (MDB)

Álvaro Campelo (PROGRESSISTA)

Augusto Ferraz (DEM)

Belarmino Lins (PP)

Cabo Maciel (PL)

Carlinhos Bessa (PV)

Dr. Gomes (PSC)

Joana Darc Protetora (PL)

Therezinha Ruiz (PSDB)

Roberto Cidade (PV)

Saullo Vianna (PTB)

Deputados contra o arquivamento

Deputado Delegado Péricles (PSL)

Dermilson Chagas (PODEMOS)

Josué Neto (PRTB)

Serafim Corrêa (PSB)

Wilker Barreto (PODEMOS)

Abstenções:

Dra. Mayara Pinheiro Reis (PP)

Fausto Junior (PRTB)

Felipe Souza (PATRIOTA)

João Luiz (REPUBLICANOS)

Ricardo Nicolau (PSD)

Sinésio Campos (PT)