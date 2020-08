Deputados se desentendem durante sessão na Aleam

Redação AM POST

Os deputados Belarmino Lins (Progressistas) e Dermilson Chagas (Podemos) discutiram durante sessão ordinária desta quinta-feira (6) por causa do regimento Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e tempo de apartes. Os dois já foram do mesmo partido mas Dermilson foi expulso da legenda em fevereiro deste ano.

Belão que é o deputado mais velho da casa e presidia a sessão pediu respeito ao colega após ter sido chamado de desatualizado. A discussão começou após Dermilson ter sido avisado que seu tempo já estava se esgotando após a concessão de apartes aos deputados Delegado Péricles (PSL), Joana Darc (PL) e Augusto Ferraz (DEM).

“O senhor está lendo o regimento interno de trás para frente. Tanto é que o senhor mudou o regimento porque quem só pode dirigir a Assembleia é quem faz parte da Mesa, deputado Belão. Não é vossa excelência. O senhor nem faz parte da Mesa para estar conduzindo os trabalhos”, disse Dermilson.

“Vossa excelência não vai querer ser um professor Raimundo para me dar aula”, rebateu Belão ao afirmar que os apartes são deduzidos do tempo do orador. “Vá falando ou então um minuto de silêncio para vossa excelência em sinal de protesto ao seu comportamento aético”, completou.

Belarmino Lins também pediu respeito por ser o deputado mais antigo da casa. No entanto Chagas não ficou calado e rebateu: “Acho que o senhor que faltou com respeito. Só isso. Acho que a elegância cabe para ambos os lados quando tem respeito”. Belão: “A deselegância parte de vossa excelência. Eu sempre lhe tratei com elegância e respeito mútuo e exijo a mesma coisa”.