Desembargador que humilhou guardas é flagrado novamente sem máscara

O desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), voltou a aparecer em público sem máscara no litoral de Santos (SP). As imagens foram divulgadas pelo portal G1 nesta quinta-feira (6/8) e mostram o magistrado sem camisa e sem a proteção facial em uma praia da cidade. Segundo o portal, ele não negou que esteve no local e debochou dos guardas, alegando que eles “poluem a praia”.

Siqueira ficou conhecido em todo o país após o vídeo em que humilha um guarda civil municipal viralizar na internet. Naquela ocasião, ele foi abordado e se recusou a colocar a máscara. O desembargador chegou a ser multado, mas rasgou o papel da notificação e jogou no chão. Isso acabou motivando outra multa: por descarte irregular de lixo.

A moradora que fez o registro disse que o desembargador caminhava pela faixa de areia, na segunda-feira (4/8), com máscara no pescoço, enquanto falava ao celular.

Siqueira afirmou que a moradora que o flagrou deveria fazer uma acusação por escrito, autenticada, para verificar se, de fato, a pessoa é ele.

O desembargador não confirmou, nem negou a presença na praia na data em que teria sido flagrado novamente sem máscara. “Eu não me lembro, provavelmente não era eu”, afirmou.