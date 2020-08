Devido greve dos Correios, proprietários de veículos removidos em blitz devem acessar site do Detran-AM

Redação AM POST

Em virtude da greve dos Correios, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) solicita a todos os proprietários de veículos removidos em blitz, que acessem o site do órgão, no endereço eletrônico www.detran.am.gov.br, para tomar conhecimento da notificação para a retirada dos mesmos do parqueamento do Detran-AM, sob pena dele ir a Leilão Público.

De acordo com a Resolução 623 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o proprietário que não retirar o veículo removido ao parqueamento num prazo de 60 dias, a contar da data do recolhimento, poderá sofrer pena, que consiste na disponibilização do mesmo para ser arrematado em leilão público.

A lista com os veículos recolhidos e que podem ir a leilão, bem como os procedimentos para retirá-los do parqueamento estão no site do Detran Amazonas no endereço www.detran.am.gov.br.

Para mais informações, ligar para o telefone 3643-0083 no período de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.