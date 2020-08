Dono de barco é multado em R$ 500 mil por ovos de tracajá sem licença ambiental em Coari

Redação AM POST

Os agentes da Base Fluvial Arpão, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), apreenderam 110 ovos de tracajás sem licença e autorização em embarcação no porto de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), durante fiscalização na manhã desta segunda-feira (24/08). Na ocasião, o dono do barco foi autuado e multado em R$ 550 mil pelos fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A embarcação estava com destino a Manaus. Conforme a polícia, cada ovo equivale à multa de R$ 5 mil. Pela infração ambiental, a embarcação também foi apreendida. O proprietário foi encaminhado para o flagrante na delegacia que funciona dentro da Base Arpão, em operação no município de Coari.

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base por meio do WhatsApp (092) 98435-6203.