Duas toneladas de pescado ilegal são apreendidas na orla de Manaus

Redação AM POST

Policiais Militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreenderam, na madrugada deste sábado (22/08), aproximadamente duas toneladas de pescado ilegal no Furo do Paracuúba, orla da cidade de Manaus. Durante a ação, três infratores, que eram os responsáveis pelo pescado, foram detidos por crime ambiental.

Durante fiscalização ambiental realizada dentro da Operação “Hórus”, por volta de 1h, os policiais abordaram três embarcações e localizaram o pescado transportado de forma ilegal. Parte do pescado apreendido é da espécie Arapaima gigas (pirarucu), que se encontra no período do defeso, estando proibida sua pesca e comercialização.

Os responsáveis pelas embarcações foram indagados sobre a procedência e guia de comercialização do pescado, mas nenhum deles informou ou apresentou qualquer documentação, razão pela qual receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Todo o pescado apreendido será doado a instituições filantrópicas.

O Comando e o Batalhão Ambiental orientam que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural que se encontram em período de defeso configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.