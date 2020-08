Redação AM POST

Na manhã desta sexta-feira (28), dois homens foram presos com R$ 100 mil em drogas e dinheiro falsificado no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus.

Francismar Ribeiro Azevedo Junior, 27, e Richardson Augusto Barreto, 25, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de moeda falsa. A dupla criminosa foi surpreendida enquanto saia de casa pelos policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

“Durante a abordagem da dupla, nós encontramos dois mil pontos de uma substância alucinógena conhecida popularmente como ‘LSD’, além de uma balança de precisão e diversas cédulas de dinheiro falsificadas, que somavam mais de R$ 1 mil. Diante desses fatos, os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos à sede do Denarc”, explicou o delegado Paulo Mavignier.

A dupla será encaminhada para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça para responder pelos crimes.