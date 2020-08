Dupla é presa por assalto a banco em Benjamin Constant

Redação AM POST

Dois jovens, de 19 e 23 anos, de identidades não reveladas, foram presos na manhã desta quarta-feira (05/08) por roubo a uma agencia bancária, porte ilegal e disparos de arma de fogo. A ação ocorreu na avenida Castelo Branco, no município de Benjamin Constant (distante 1119 quilômetros de Manaus).

Os policiais da 2ª Companhia de Polícia Militar (CPM) e do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam denúncia, através do Linha Direta, relatando um assalto na agência do banco Bradesco, naquela cidade. Segundo as informações repassadas, os infratores saíram correndo pela rua com a arma de fogo nas mãos, ameaçando populares, e com o dinheiro na mochila, chegando a efetuar vários disparos.

As equipes foram informadas que um dos envolvidos teria fugido para o bairro da Colônia II e se escondido em uma área de mata próxima a um condomínio. Os policiais realizaram um cerco no lugar. O suspeito efetuou disparos na direção dos PMs, que agiram, atingindo o homem na perna esquerda.

O criminoso recebeu voz de prisão e com ele, foram apreendidas uma quantia em dinheiro e também a arma de fogo usada para cometer o assalto. O infrator informou ser do município de Tabatinga e que teria saído recentemente do presídio local, dando também detalhes sobre o outro suspeito. Ele foi conduzido para o hospital a fim de receber atendimento médico.

De posse das informações, os policiais foram à residência do segundo suspeito no bairro Eduardo Braga. Ao perceber a presença dos policiais, o homem tentou fugir, mas foi capturado. Na ação, foram apreendidos um automóvel Gol, a quantia de R$ 16.944,00 e um revólver calibre 38 com duas munições intactas e duas deflagradas. Também foi encontrado um aparelho celular.

A dupla foi encaminhada para o 51° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para finalizar o flagrante delito.