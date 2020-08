Durante blitz, dupla é detida com quase meio quilo de droga em Manaus

Redação AM POST

Durante uma blitz do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), na noite desta quinta-feira (13/08), dois homens foram presos transportando cocaína dentro de um veículo que tentou fugir da fiscalização, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus.

Os agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) faziam a operação na rua Paxiúbas, juntamente com policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar, quando avistaram um táxi modelo Siena parando bruscamente ao ver a blitz.

O motorista e o passageiro abriram a porta do veículo e fugiram para um matagal nas proximidades. Os policiais foram atrás e detiveram os suspeitos. Ao realizar buscas no local, os PMs encontraram duas porções com aproximadamente meio quilo de supostamente cocaína.

“A porção maior de entorpecente foi jogada no momento da fuga deles. Uma outra porção, menor, estava escondida dentro da boca de um dos suspeitos. Um deles também possui tornozeleira eletrônica e, após apresentação na delegacia, foi constatado que ele possui uma longa ficha criminal”, explicou Victor Mansur, coordenador-geral do Neot.

Os suspeitos, de 18 e 21 anos, foram conduzidos ao prédio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, para a realização dos procedimentos cabíveis.

* Com informações da Assessoria de Imprensa