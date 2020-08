“É sempre um prazer está com você”, diz José Aldo em postagem com Bolsonaro

Redação AM POST

O lutador José Aldo se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta quarta-feira (5), no Palácio da Alvorada, em Brasília. Ele brincou com o ex-campeão do peso-pena do UFC após desembarcar do carro e após o encontro com os apoiadores deixaram o local no mesmo veículo.

“Alguém vai me encarar aí?” brincou o presidente ao posar ao lado do lutador, que recentemente perdeu a disputa do cinturão do peso-galo para o russo Petr Yan, no UFC 251.

“É sempre um prazer estar com você presidente”, escreveu o lutador em uma publicação nas redes sociais, onde Bolsonaro aparece usando uma luva oficial do UFC autografada por Aldo.