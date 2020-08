Eleições 2020: Chico Preto desmente ‘fake news’ e reafirma sua pré-candidatura a prefeito de Manaus

Redação AM POST

Em reunião na manhã deste sábado (1), a cúpula do Democracia Cristã se reuniu para traçar estratégias para as eleições municipais do dia 15 de novembro e, também, para reafirmar o nome de Chico Preto como candidato do partido à Prefeitura de Manaus.

Nas últimas semanas, fake news circularam nas redes sociais afirmando que Chico Preto desistiria do pleito.

“Nos reunimos para definir ações para as eleições e para dar fim à mentira de que não serei candidato. O partido já referendou meu nome e disputarei a Prefeitura de Manaus”, afirmou.

“O Democracia Cristã reconhece minha história. Comecei de baixo, criei calo e hoje me sinto preparado para encarar os desafios que Manaus tem. São muitos e são grandes, mas sei da minha competência e não tenho medo de desafios”, concluiu Chico Preto, que defende os valores do conservadorismo e do liberalismo econômico.

Chapa de vereador

Além de Chico Preto, o Democracia Cristã terá uma chapa completa de candidatos a vereadores. Atualmente, mais de 80 pré-candidatos disputam as 62 vagas que o partido terá, sendo que 20 serão preenchidas por mulheres.

“Nosso time está pronto. Se a eleição fosse hoje estaríamos preparados. São candidatos alinhados com aquilo que o partido e o Chico Preto acreditam como o melhor caminho para a cidade”, disse o presidente do diretório municipal, Sirlam Cohen.

*Com informações da assessoria.