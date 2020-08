Em Manacapuru, suspeito de roubar material de construção se joga em rio para escapar da polícia

Redação AM POST

Integrante de um trio suspeito de assaltar um material de construção na tarde deste sábado (22) em Manacapuru (distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus), se jogou no rio Miriti para escapar da polícia.

De acordo com informações da Polícia Militar o proprietário do estabelecimento foi agredido fisicamente pelos infratores. As vítimas, informaram as características dos criminosos e a possível rota de fuga deles.

Todos os infratores foram presos, o primeiro suspeito no quintal de uma residência, o segundo pelo rio Miriti e o terceiro, um mototaxista que apoiou à fuga dos acusados.

Na ação foram apreendidos 01 (um) revólver calibre 32, com a numeração suprimida; 03 (três) cartuchos de munição, calibre 32, sendo 02 (dois) intactos e 01 (um) deflagrado; 01 (uma) motocicleta GG 125, cor preta, PHA 1878; 01 (um) colete de mototaxi; 01 (um) celular; e a quantia R$ 444,00 em espécie.