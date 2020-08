Em Manaus, cerca de 10 estabelecimentos são fechados por descumprir medidas de prevenção contra o coronavírus

Redação AM POST

Em uma nova ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), dez estabelecimentos foram fechados por descumprimento do decreto governamental que prevê medidas para prevenção e combate ao novo coronavírus. A ação ocorreu neste final de semana, em restaurantes, bares, casas de eventos e flutuantes de Manaus.

Ao todo, 17 estabelecimentos foram autuados outros receberam orientações dos órgãos que integram a CIF. Entre as principais irregularidades, foram identificadas aglomerações de pessoas e ausência de licenciamento para o funcionamento.

Na zona centro-sul, um bar foi interditado por descumprir com as normas de saúde e por extrapolar no horário. Os bares podem funcionar até a meia-noite, apenas na modalidade restaurante, obedecendo às restrições impostas.

Durante as fiscalizações, os servidores dos diferentes órgãos verificam se os estabelecimentos estão adotando medidas de segurança, como o uso de máscaras, viseiras, além de manter o distanciamento entre os frequentadores do local.

* Com informações da Assessoria de Imprensa