Em Manaus, loja de maquiagem oferece recompensa para quem souber o paradeiro de ladrões

HOJE POR VOLTA DO 11:30 CONFORME O VÍDEO, TRÊS LADROES ENTRARAM NA LOJA DA ZONA LESTE E ROUBARAM UMA CESTA CHEIA DE PRODUTOS. NAO E PRIMEIRA VEZ QUE OCORRE FURTOS EM NOSSAS LOJAS. PORÉM ESTAMOS TOMANDO NOVAS MEDIDAS A PARTIR DE AGORA. CONTAMOS COM VOCÊS, NOSSOS CLIENTES PARA TIRAR ESSES BANDIDOS DE CIRCULAÇÃO. RECOMPENSA DE R$500,00 POR INFORMAÇÕES PRECISAS. SUA IDENTIDADE SERÁ PRESERVADA.