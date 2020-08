Em Manaus, menina de 7 anos morre em SPA sob suspeita de estupro e agressão

Redação AM POST

Uma criança do sexo feminino, de sete anos, morreu no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, na manhã desta quinta-feira (27), com suspeita de abuso sexual e agressão.

A menina vivia junto de outros três homens sob os cuidados de uma tia, em uma casa localizada no bairro Monte Sinai. A mãe da criança, uma mulher de 35 anos, que teve a identidade preservada, foi avisada na manhã de hoje, enquanto estava no trabalho, sobre o falecimento da filha.

O corpo deu entrada no Instituto Médico Legal (IML), nesta manhã e familiares aguardam confirmação da causa da morte. A suspeita é de que a criança tenha sido vítima de penetração anal e vaginal.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está apurando o caso.

*Com informações de A Crítica