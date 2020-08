Em Manaus, professor da rede particular morre por complicações de Covid-19

Redação AM POST

Um professor de escola da rede particular de ensino em Manaus, morreu na quinta-feira (06/08), por complicações decorrentes de Covid-19, após apresentar neoplasia pulmonar (câncer pulmonar) com metástase. O docente estava internado desde o dia 07 de junho em um hospital privado. A informação foi divulgada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

O óbito vai ser incluído no boletim epidemiológico diário de Covid-19 no Amazonas que será divulgado nesta sexta-feira (07/08).

A FVS-AM informou, também, que as aulas da rede particular só iniciaram no dia 06 de julho, quando o referido profissional já estava internado há um mês. Portanto, o óbito não tem relação com o reinício das atividades escolares na rede particular de ensino de Manaus.