Em Manaus, quatro homens são presos por roubo de veículos e adulteração

Redação AM POST

Quatro carros e três motocicletas foram recuperados pela Polícia Militar do Amazonas entre a segunda-feira (24/08) e a madrugada de hoje (25/08), em Manaus. Nas ações quatro pessoas foram presas por adulteração de veículos, roubo e furto.

Um homem de 19 anos foi preso na Comunidade União da Vitória, bairro Tarumã-Açu, zona oeste, por policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com ele foi encontrado um carro Gol, cinza, placa AAW-6343, que apresentava restrição de furto. O homem foi conduzido até o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Também na zona oeste, no bairro Santo Antônio, um homem de 29 anos foi preso por militares da 5ª Cicom com uma motocicleta com placa clonada. Ele foi encaminhado até o 17ª DIP, onde vai flagranteado por adulteração do veículo.

Já no bairro Cidade de Deus, na avenida Nossa Senhora da Conceição, um homem de 20 anos foi preso por policiais da 13ª Cicom, suspeito de falsidade ideológica e receptação da motocicleta Honda, vermelha, de placa PHL-4672.

Veículos localizados

• Carro VW Gol, cinza, placa AAW-6343

• Carro Renault Sandero, verde, placa OAN-9247

• Carro Ford Fiesta, prata, placa NOT-0467

• Carro Ford Ka, vermelho, placa QXV-9C17

• Motocicleta Honda, vermelha, placa OAB-7924, placa clonada OAJ-7964

• Motocicleta Honda, vermelha, placa PHL-4672

• Motocicleta Honda, preta, placa NOY-5143

* Com informações da Assessoria de ImprensaHoje