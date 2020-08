Em recuperação de cirurgia, presidente da CMM retorna ao trabalho e recebe manifestação de apoio de vereadores

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Joelson Silva (Patriota), retornou aos trabalhos da Casa Legislativa, nesta terça-feira (4). O parlamentar, que ainda se recupera de uma cirurgia realizada há três semanas para a retirada de uma espinha de peixe alojada no intestino, acompanhou a sessão plenária da própria bancada e seguiu recomendação médica de não fazer esforço físico.

Joelson Silva agradeceu a manifestação de apoio que recebeu dos colegas vereadores e justificou que o retorno dele às atividades presenciais, na CMM, será aos poucos.

“Todo procedimento cirúrgico requer um tempo de reabilitação, os cuidados são necessários, para que não haja nenhuma complicação. Mas, graças a Deus, tenho me recuperado bem e, paulatinamente, iremos retomar as atividades normais, para continuar a fazer o que o povo da nossa cidade espera de nós, com muita dedicação, compromisso e transparência”, disse Joelson Silva.

Entre os vereadores que transmitiram apoio ao chefe do legislativo está Fred Mota (Republicanos), que presidiu a reunião, e Amauri Colares (Republicanos), que foi ao hospital e pôde constatar o quadro grave em que Joelson se encontrava momentos antes de fazer a cirurgia.

“Nós, que oramos e pedimos a Deus pela saúde dele, para que Ele guiasse os médicos que o assistiram, estamos felizes pela volta desse amigo e irmão”, destacou Colares.

Joelson Silva foi acolhido calorosamente e o retorno foi comemorado pelos colegas vereadores. Diego Afonso (PSL), Professora Jacqueline (Podemos) e Wallace Oliveira (Pros) deram as boas-vidas ao presidente durante pronunciamentos, enquanto outros conversaram pessoalmente com o parlamentar.