Escolas são abastecidas com 90 toneladas de merenda escolar para volta às aulas presenciais em Manaus

Redação AM POST

Mais de 90 toneladas de alimentos estão sendo distribuídas entre as 116 escolas da rede estadual que receberão os estudantes do Ensino Médio, com atividades presenciais na próxima segunda-feira (10/08). Os itens são disponibilizados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública.

O trabalho para garantir o abastecimento das escolas estaduais teve início na última segunda-feira (03/08), com a distribuição de frutas, proteínas, carboidratos e outros itens que garantem alimentação de qualidade a todos os estudantes.

Segundo o secretário de Estado de Educação e Desporto, Luis Fabian Barbosa, esta é uma das inúmeras atividades que a secretaria executa para o retorno das aulas presenciais. “Nosso objetivo é ter todas as unidades escolares preparadas para receber os alunos, e isso inclui também a merenda escolar, item de grande importância na vida do estudante”, disse.

À princípio, somente as escolas do Ensino Médio receberão os produtos. “Estamos nos organizando para atender ainda o Ensino Fundamental. Até o dia 24 de agosto, todas as escolas estarão abastecidas”, conclui o secretário.

A secretária executiva adjunta da Capital, Arlete Mendonça, explica que a entrega faz parte do esforço da pasta em viabilizar alimentação aos 110 mil alunos que voltam às salas de aula. “Nós traçamos uma estratégia que envolveu a logística e outras equipes para conseguir entregar todos estes artigos de forma eficaz”, finaliza.

Início das atividades presenciais – O dia 10 de agosto foi a data definida pelo Governo do Amazonas para o retorno das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino, em Manaus.

A volta às salas de aula será de maneira gradativa e escalonada em 123 escolas da capital, totalizando cerca de 110 mil alunos. Os primeiros a retornarem – no dia 10 de agosto – são os estudantes do Ensino Médio regular e da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No dia 24 de agosto, retornam os alunos do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). Ainda não há previsão para retorno das aulas no interior do estado.

Todos os professores receberão máscaras de pano, além disso, todas as escolas estão sinalizadas conforme orientações da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Ademais, as escolas estão sendo equipadas com pias, dispensers de sabão e totens com álcool em gel para reforçar a higiene pessoal. Todas as salas de aula terão um dispenser de álcool em gel disponível para utilização, sempre que necessário.